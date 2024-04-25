Avcılar'da Araç Minibüse Çarpmamak İçin İşyerine Girdi - Son Dakika
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Avcılar'da Araç Minibüse Çarpmamak İçin İşyerine Girdi

Avcılar'da süratli şekilde ilerleyen bir araç, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaparak bir işyerine girdi. Bu sırada kapı önünde uyuyan sokak kedisi ezilmekten son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

25.04.2024 12:06
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Avcılar'da süratli şekilde ilerleyen bir araç, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca işyerine girdi. Kapı önünde uyuyan sokak kedisi ezilmekten son anda kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde süratli şekilde ilerleyen bir araç, önüne çıkan minibüsü görünce panikleyerek direksiyonu kırdı. Panikleyerek aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırım ve basamakları geçerek bir kafeye girdi. İşyerinin duvarını yıkan araç kapı ve kepenklere de zarar verirken, kapı önünde uyuyan sokak kedisi ise ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşanan kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücünün yanında bulunan vatandaş fenalık geçirdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan işyeri sahibi Cafer Duman, "Bir minibüs yola çıktı, cadde üzerinde süratli şekilde ilerleyen araç direksiyon hakimiyetini kaybederek işyerime girdi. Kapı önünde bulunan duvar yıkıldı ve kepenk zarar gördü. Korktuk, endişelendik. Düşük bir ihtimaldi aracın basamakları aşıp dükkana girmesi. Arkadaşların daha yavaş olması gerekirdi, Allah'tan can ve mal kaybı yaşanmadı. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Araç içindeki arkadaşlardan biri de fenalık geçirdi, ambulans geldi arkadaşı götürdü ama bir yaralanma yaşanmadı" dedi

Kafede besledikleri sokak kedisinin kaza sırasında kapıda yattığını ve ezilmekten son anda kurtulduğunu belirten Duman, "Bizim dükkanın kedisiydi o kedi. Kaza sırasında saniyelik refleksiyle kurtulmuş. Kazadan sonra da korkarak saklanmış. Sabah aradık bulduk ve yiyecek verdik. Çok sevindik ona bir şey olmadığına" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Araç Minibüse Çarpmamak İçin İşyerine Girdi - Son Dakika

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