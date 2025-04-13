Avcılar\'da Araçlar Çarpıştı, Sürücü Kaçtı

İstanbul Avcılar'da bir sürücü, aracıyla park halindeki 8 araca çarparak kaçtı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Nisan tarihinde gece saat 03.20 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KYR 784 plakalı otomobilin sürücüsü, gece yarısı park halindeki 8 araca çarparak kaçtı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 34 KYR 784 plakalı otomobilin bir araca çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kayan aracın arkasındaki otomobile çarptığı görülüyor. Duruma aldırış etmeyen pişkin sürücünün olay yerinden kaçarken de araçlara tekrar çarptığı görülüyor. - İSTANBUL