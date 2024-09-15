Kadın Bekçinin Silahını Almak İstedi

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Avcılar'da bekçinin silahını almaya çalışan kadın kamerada

İSTANBUL - Avcılarda asayiş uygulaması yapan bekçiler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtaki kadın sürücüye kimlik kontrol yapmak isteyen bekçiler zor anlar yaşadı. Kadın sürücü, arkadan gelerek bekçinin silahını almaya çalıştı. Bekçiler ise kadını biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan bekçiler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Kadın sürücüden kimlik isteyen bekçiler ret cevabı aldılar. Zorluk çıkaran sürücüyü karakola götürmek için takviye çağırıldı. Bu sırada etrafa garip hareketler yaparak tehditler savuran kadın, bir bekçinin arkasından giderek belinde bulunan silahı almak için hamle yaptı. Bu durumu gören kolluk güçleri kadını biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Uzun uğraşlar sonucu kadın karakola götürülerek adli işlem yapıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.