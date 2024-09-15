Kadın Bekçinin Silahını Almak İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadın Bekçinin Silahını Almak İstedi

Avcılar'da asayiş uygulamasında bekçinin silahını almak isteyen kadın biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

15.09.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bekçinin silahını almaya çalışan kadın kamerada

İSTANBUL - Avcılarda asayiş uygulaması yapan bekçiler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtaki kadın sürücüye kimlik kontrol yapmak isteyen bekçiler zor anlar yaşadı. Kadın sürücü, arkadan gelerek bekçinin silahını almaya çalıştı. Bekçiler ise kadını biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan bekçiler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Kadın sürücüden kimlik isteyen bekçiler ret cevabı aldılar. Zorluk çıkaran sürücüyü karakola götürmek için takviye çağırıldı. Bu sırada etrafa garip hareketler yaparak tehditler savuran kadın, bir bekçinin arkasından giderek belinde bulunan silahı almak için hamle yaptı. Bu durumu gören kolluk güçleri kadını biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Uzun uğraşlar sonucu kadın karakola götürülerek adli işlem yapıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Avcılar, Asayiş, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın Bekçinin Silahını Almak İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
18:30 Sakarya’daki facia anbean güvenlik kamerasında Fabrika cephanelik gibi patlamış Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
22:42 Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
22:24 İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:56 Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
21:52 Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
21:13 AK Partili Dağ’dan Özgür Özel’e: ’’Ne oldum delisi’’ edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor AK Partili Dağ'dan Özgür Özel'e: ''Ne oldum delisi'' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor
20:39 Konu: Narin cinayeti Erdoğan’ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar
20:29 Rakip Real Sociedad Carlo Ancelotti’den Arda Güler kararı Rakip Real Sociedad! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 22:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Bekçinin Silahını Almak İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement