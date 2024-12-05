Avcılar'da D100'de Trafik Kavgası

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Avcılar D100 Karayolu'nda trafiği durduran kavga kamerada

İSTANBUL - İstanbul Avcılar D100 Karayolu'nda trafik kavgasında ortalık birbirine girdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul D100 Karayolu Avcılar Mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Çıkan tartışma büyürken şahıslar yolun ortasında araçtan inerek kavgaya tutuştu. Kavga nedeniyle ortalık birbirine girerken bir şahsın elini beline götürdüğü görüldü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.