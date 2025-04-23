Avcılar'da Deprem Panik Yolu Kapatı

Avcılar deprem sonrası böyle görüntülendi

İSTANBUL - Marmara açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından yaşanan panik sonrası Avcılar ilçesi E-5 karayolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Marmara açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından panikleyen vatandaşların yollara çıkmasıyla Avcılar ilçesi E-5 karayolunda yaşanan trafik havadan görüntülendi. Bazı vatandaşların evlerinden çıkıp arabalarının yanında beklediği görülürken birçok vatandaşta okulların bahçelerine akın etti.

Yaşanan yoğunluk anları havadan görüntülendi.