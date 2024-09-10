Düğün Konvoyuna Ceza: 22 Bin TL - Son Dakika
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Düğün Konvoyuna Ceza: 22 Bin TL

Düğün Konvoyuna Ceza: 22 Bin TL

Avcılar'da düğün konvoyu yapan sürücüler ve yolcular, trafiği tehlikeye düşürdükleri için toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası aldı. Ayrıca, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

10.09.2024 10:12
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Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolculara toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkın da adli işlem başlatıldı.

İstanbul Avcılar İlçesi D-100 Karayolu'nda 08.09.2024 tarihinde düğün konvoyu yapan bir grup trafiği tehlikeye attı. Araçlarını yan durdurup yoldan araç geçmesini engellediler. Görüntüler üzerine işlem başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri plaka bilgisinden şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. Kimlik bilgileri tespit edilen; K.K., S.K., K.B., B.K., ve Y.D. isimli araç sürücüleri ve aracın camlarına çıkarak yolculuk eden M.K., A.T., ve Y.İ.Ç isimli şahıslar yakalandı. Sürücüler; K.K., S.K., K.B., B.K., ve Y.D.'ye ile camdan çıkarak yolculuk yapan M.K., A.T., ve Y.İ.Ç'ye toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yakalanan K.K., S.K., K.B., B.K., ve Y.D. isimli şahıslar hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün Konvoyuna Ceza: 22 Bin TL - Son Dakika

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