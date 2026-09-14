Avcılar\'da E-5\'te ani manevra yapan sürücü motosikletliye çarptı, kaburgası çatladı

Avcılar'da motosikletiyle evine gitmek isteyen 45 yaşındaki Koray Karataş, E-5 üzerinden yan yola girmek isteyen sürücünün ani manevrası nedeniyle kazaya karıştı. Kaza nedeniyle kaburgaları çatlayan Karataş'ın o anları ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Eylül Cuma akşamı Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi E-5 mevkiinde yaşandı. Motosikletiyle evine dönmek isteyen 45 yaşındaki Koray Karataş, akşam saatlerinde E-5'ten yan yoldaki benzinliğe girmek isteyen bir sürücünün ani manevrası üzerine kaza geçirdi. Aniden önüne çıkan dikkatsiz sürücüye çarpan Karataş, çarpmanın etkisiyle benzinliğe sürüklendi. Kaza nedeniyle kaburgalarında çatlaklar meydana gelen Karataş'ın yaşadığı kaza anları bir başka otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, sağ şeritte motosikletiyle ilerleyen Karataş'ın, önündeki minibüse selektör yaptığı ardından yan yola girdiği sırada, E-5 üzerindeki bir otomobilin ani bir manevrayla Karataş'a çarptığı anlar yer aldı. Yaşanan kaza sonrası çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Karataş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından kaburgalarında çatlaklar meydana geldiği öğrenilen Karataş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Çok ani bir giriş oldu. En az hasarla atlatmaya çalıştım

Yaşanan o anları anlatan 45 yaşındaki Koray Karataş, "Cuma akşamı eşim yemek yapmıştı. Eve gidiyordum. Küçükçekmece'yi geçtikten sonra Avcılar Mezarlığının oradan sağ şeritte gidiyordum. Ben de oradan yavaşça ilerliyordum. Hızım da 60 - 70 arasıydı. Orada bir minibüs gördüm. Büyük araç gördüğümde hep temkinli davranıyordum. Selektör yapmaya başladım. Çünkü büyük aracın yanından çıkabileceğini düşündüm. Arabanın kafasını gördüm frene bastım ama normal bir şerit değiştirme değildi. 3. Şeritten direkt benzinliğe girmeye çalıştı. Eğer yan bir şekilde girseydi ben gene kurtarırdım orayı. Araba dikine girmeye çalıştı. Benim vurduğum yer arabanın ön kapısı. Kaburgamda çatlak var. Kolum, dizim ve eski platinli yerimde yara var. Ama en büyük sorun kaburgadaki çatlak. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Çok ani bir giriş oldu. Karşı tarafta söylüyor hatalı olduğunu. Yanındaki çocuktan dolayı böyle bir şey olmuş. Benim biraz tecrübemden ötürü sağlam bir fren yaptım. Motora kontra verdim. En az hasarla atlatmaya çalıştım. Benim oğlum da motor kullanıyor. Onun başına gelseydi böyle bir şey ben düşünemiyorum. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Motosiklet biz de bir sevda. Benim bu ilk motorum değil. Daha büyük motorlar da kullandım. Artık eşim izin vermiyor. Süratli motorlar da kullandık. Ama artık eşim izin vermiyor diye scooter kullanıyorum" dedi.