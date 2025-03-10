Avcılar\'da Kaçak Moloz Dökümü: 3 Şahıs Yakalandı

Avcılar'da kaçak moloz dökümü yapan 3 şahıs yakalanmamak için plakayı montla kapattı. Kısa sürede zabıta tarafından yakalanan şahıslara 80 bin ' cezai işlem uyguladı.

Avcılar Yeşilkent mahallesi 523 sokakta bulunan boş arsaya moloz yüklü kamyonetle gelen 3 kişi kaçak döküm yaptı. İki kişi çuvalların içine doldurdukları molozları arsaya bırakırken, bir kişi de yakalanmamak için montuyla plakayı kapattı. Molozları döktükten sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahısları Avcılar Zabıta müdürlüğü ekipleri yakaladı. Çevreyi kirleyen şahıslara zabıta ekipleri 80 bin ' cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL