Avcılar'da klima ünitesi patlayan daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Avcılar'da klima ünitesi patlayan daire kullanılamaz hale geldi

İstanbul Avcılar'da 2 katlı bir binanın birinci katında klima ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede büyük maddi hasar oluştu.

27.08.2024 20:25
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Avcılar'da klima ünitesi patlayan daire kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da 2 katlı binanın birinci katında klima ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede büyük maddi hasar oluştu.

Olay, saat 17.45 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin klima ünitesinde patlama yaşandı. Yangın sırasında daire sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da klima ünitesi patlayan daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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