Avcılar'da Korsan Taksi Denetimi

Avcılar'da trafik ekiplerinden "korsan taksi" uygulaması

İSTANBUL - Avcılar'da polis ekipleri "korsan taksi" uygulaması yaptı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücülere 46 bin TL ceza kesildi, araçlar 60 gün trafikten men edildi.

Avcılar E-5'te trafik ekipleri korsan taşımacılık uygulaması yaptı. Şüphelendikleri araçları durduran trafik ekipleri, sürücü ve yolcu ile ayrı ayrı görüşerek korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığı denetledi. Uygulamada korsan taşımacılık yaptığı belirlene sürücülere 46 bin TL ceza kesilirken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Uygulamada ceza yiyen bir sürücü, polis ekiplerine "Ben korsan taşımacılık yapmıyorum. Kafe işletiyorum. O işi yapsam zaten söylerim" diyerek tepki gösterdi.