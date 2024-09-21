Avcılar'da Metrobüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da Metrobüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan zemin sonucu meydana gelen metrobüs kazasında, bir metrobüs diğerine arkadan çarptı. Kazada iki yolcu yaralanırken, kazaya neden olan metrobüs şoförü gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.

21.09.2024 16:52  Güncelleme: 16:55
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Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Kaza sonrası gözaltına alınan metrobüs şoförü serbest bırakıldı

İSTANBUL - Avcılar'da bir metrobüsün yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan şoför, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 09.00 sıralarında meydana gelmiş, Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralanmıştı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralanan yolculardan T.Y. ve M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları son yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale dönmüştü.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anına ilişkin kazaya sebep olan metrobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün hızla seyir halinde ilerlediği esnada durakta bekleyen öndeki metrobüse hızla çarptığı ve araç içerisinde bulunan yolcuların savrulduğu görüldü.

Kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi

Olay sonrası kazayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde M.H.G. isimli metrobüs şoförünün durağa yaklaştığı sırada yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettiği, durak içinde bekleme yapan M.K. isimli şahsın idaresinde olan metrobüse arkadan çarptığı belirlendi.

Metrobüs şoförü adliyeden serbest bırakıldı

Ekiplerin çalışması doğrultusunda yakalanan metrobüs şoförü M.H.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şoför adliyeye sevk edildi. Metrobüs şoförü, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Avcılar\'da Metrobüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Metrobüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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