Avcılar\'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Avcılar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışmasıyla, direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği minibüs ağaca çarparak durabildi. Olayda toplam 4 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 LFN 091 plakalı servis minibüsü ile 34 ZM 4377 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği servis minibüsü ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsten 3, otomobilden 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kimlik bilgileri; Y.E.İ., R.S., N.G. ve Z.S. olarak öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Konu ile ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Yağız A. "Binek araç kırmızıda geçti. Diğer servis aracına vurdu. Ben de ışıkların olduğu taraftan geçiyordum. Ortada kaldım. Olayın adrenaliniyle ne olduğunu hatırlamıyorum ama servisten inen kadın bir arkadaşın kafası kanıyordu. Ben de ona yardım ettim. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.