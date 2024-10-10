Avcılar'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Avcılar'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Avcılar\'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, suç geçmişleri dikkat çekti.

10.10.2024 10:49
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İstanbul Avcılar'da 2 gün önce bir eve düzenlenen özel harekat destekli polis operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin kasten yaralama ve narkotik suçlarının yanı sıra kesinleşmiş hapis cezalarının da olduğu öğrenildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ekim Salı Günü Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşanmıştı. Polis ekipleri Bahçelievler ilçesinde işlediği suçtan araması bulunan B.E. ve S.A. isimli iki şahısın Denizköşkler Mahallesi'nde bir adreste saklandığına ilişkin bilgi alması üzerine özel harekat destekli bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yağma, hırsızlık, narkotik madde suçlarından oluşan 39 kaydı bulunan ve kasten yaralama suçundan 16 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. ile benzer suçlardan 59 suç kaydı olan ve hakkında 18 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar operasyonun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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