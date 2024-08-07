Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın yeşili siyaha çevirdi, alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın yeşili siyaha çevirdi, alan havadan görüntülendi

İstanbul Avcılar'da otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası alan havadan görüntülendi.

07.08.2024 18:36
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Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın yeşili siyaha çevirdi, alan havadan görüntülendi

Avcılar'da otluk alanda yangın

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda yükselen alevlerin otluk alanın bitişiğinde bulunan davet salonu ve diğer noktalara sıçrama riski üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken simsiyaha dönen otluk alan havadan görüntülendi.

Yangın, saat 15.10 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde otluk alanda edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Bir anda yükselen alevler kısa sürede büyük bir alana yayılırken çevredeki alanlara sirayet etme riski de bulunan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler çalışma gerçekleştirirken yeşil alanı siyaha boyayan yangın sonrası alan havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın yeşili siyaha çevirdi, alan havadan görüntülendi - Son Dakika

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