Avcılar'da seyir halindeki sürücü, park halindeki otobüslere çarptı: 2 yaralı
İSTANBUL - Avcılar'da seyir halindeki araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki özel halk otobüslerine çarptı. Kaza sonrası araç sürücü ve araç içerisindeki bir kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi, Avcılar Kavşağı Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 PJ 4375 plakalı Nissan marka otomobil sürücüsü M.E. isimli kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 HO 1440 ve 34 HO 1474 plakalı özel halk otobüslerine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç içinde bulunan G.E. ise hafif şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan aracın çekici yardımıyla kaldırılması ile trafik normale döndü.
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