Avcılar'da tadilat sırasında çıkan yangında çatıda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Avcılar'da tadilat sırasında çıkan yangında çatıda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Avcılar\'da tadilat sırasında çıkan yangında çatıda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangında çatıda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerine gelen ambulansla ayakta tedavi gördü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Çatıda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi gördü. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran yangın sırasında 2 kişi çatı katında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise olay yerine gelen ambulans ile ayakta müdahale edildi.

Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İstanbul, Avcılar, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da tadilat sırasında çıkan yangında çatıda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da tadilat sırasında çıkan yangında çatıda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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