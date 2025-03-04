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Avcılar'da trafiği tehlikeye atan sürüye 11 bin 253 TL trafik idari para cezası

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 11 bin 253 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Avcılar D100 Kuzey Avcılar-Şükrübey mevkiinde 1 Mart tarihinde trafikte makas tarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün o anlar sosyal medya da paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar da 34 DN 7915 plakalı araç sürücüsü M.Ş isimli şahıs olduğu tespit edildi. ekiplerimizce tespit edilmiştir. Sürücüye, makas atmak, yakın takip, saygızısızca araç kullanmak maddelerinden toplamda 11 bin 253 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.Ş isimli şahıs "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlemler yapılması için Avcılar Firuzköy Şehit Ilgız Aykutlu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.