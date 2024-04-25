Avcılar'da Uyuşturucu Yetiştiren Zanlılar Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Avcılar'da Uyuşturucu Yetiştiren Zanlılar Yangın Çıkardı

Avcılar\'da Uyuşturucu Yetiştiren Zanlılar Yangın Çıkardı

Avcılar'da bir binanın çatı katındaki dubleks evde sera yöntemiyle uyuşturucu yetiştiren zehir tacirleri, polis baskınını fark edince yangın çıkardı. Kapıya bariyer kurarak uyuşturucuyu ateşe veren zanlılar, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25.04.2024 16:16
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Avcılar'da bir binanın çatı katındaki dubleks evde sera yöntemiyle uyuşturucu yetiştiren zehir tacirleri, polis baskınını fark edince yangın çıkardı. Kapıya bariyer kurarak uyuşturucuyu ateşe veren zanlılar, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'ndeki 4 katlı binanın dubleks katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Zanlıların 2 yıldır kiraladıkları evde sera yöntemiyle Hint keneviri yetiştirdiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Polisin geldiğini gören şüpheliler, kapıyı kilitleyerek arkasına bariyer oluşturdu. Uyarıya rağmen kapı açılmayın zanlılar, evdeki uyuşturucuları ateşe verdi. Polis koçbaşı ile kapıyı kırarak eve girdi. Çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Avcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Uyuşturucu Yetiştiren Zanlılar Yangın Çıkardı - Son Dakika

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