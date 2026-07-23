Avcılar'da Yıkım Sırasında Tartışma - Son Dakika
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Avcılar'da Yıkım Sırasında Tartışma

23.07.2026 10:33
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Yıkım sırasında oluşan toz bulutu nedeniyle esnaf ve firma çalışanı arasında tartışma yaşandı.

Avcılar'da yıkım sırasında oluşan toz bulutu nedeniyle firma çalışanı ile vatandaş arasında çıkan tartışma kamerada.

Olay, dün öğleden sonra Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında sokağı toz bulutu kapladı. O sırada çevredeki bir esnaf duruma tepki göstererek o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, vatandaşın yıkım yapan firmanın çalışanıyla tartışmaya girdiği anlar yer aldı. Firma çalışanının ise vatandaşa, " Şuan fırtına kopsa da böyle olacak. 3 ayrı yerden su tutuluyor. Kendini de çek. Çirkeflik yapıyorsun" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Avcılar, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da Yıkım Sırasında Tartışma - Son Dakika

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