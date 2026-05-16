Avcılar'da Yol Vermeme Kavgası

Avcılar'da bir şahıs, "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün önünü keserek otomobilini yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları bir başka sürücü ayırdı.

İddiaya göre, dün Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan F.D. ile bir başka sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından şahıs, F.D.'nin önünü kesti ve aracından inerek otomobili yumrukladı. Yaşanan o anları F.D. cep telefonu ile kayda aldı. Bir başka araç sürücüsünün araya girmesinin ardından sürücüler olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL