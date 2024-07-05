Avcılar'daki tır kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpıp makaslayarak yolun kapanmasına neden olduğu kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar'da meydana gelmişti. 01 AKK 815 plakalı tır, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak bariyerlere çapmıştı. Kaza sonrası E-5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatılmış ve yaklaşık 2 saat sonra tır yoldan kaldırılmıştı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tır, yağış nedeniyle yolda savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.
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