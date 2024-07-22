Avcılar Sahilinde Tartışma Sonucu Adam Bıçaklanarak Denize Atıldı - Son Dakika
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Avcılar Sahilinde Tartışma Sonucu Adam Bıçaklanarak Denize Atıldı

Avcılar sahilinde yaşanan tartışma sonucu Serdar Ala, Eray A. ve diğer şüpheliler arasında çıkan arbede sonucu bıçaklanarak denize atıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan Ala, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

22.07.2024 13:05
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Avcılar sahilinde tartıştıkları adamı önce bıçaklayıp ardından denize atan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Avcılar Ambarlı sahilinde dün gece 02.30 sıralarında Serdar Ala ile Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın kısa süre sonra arbedeye dönüşmüştü. Yanındaki silahını çıkartan Serdar Ala, ateş etmek istemiş ancak silahı ateş almamıştı. Bunun üzerine Eray A., elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize atmıştı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yürütülen çalışmalar neticesinde Eray A., Hüseyin E., ve Onur Ö., isimli şüpheliler ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki ifade işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar Sahilinde Tartışma Sonucu Adam Bıçaklanarak Denize Atıldı - Son Dakika

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