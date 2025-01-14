AVM'de Çökme: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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AVM'de Çökme: İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'da alışveriş merkezinde tavan arası çalışırken düşen işçi Sezer Pekruh, son yolculuğuna uğurlandı.

14.01.2025 17:28
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AVM'nin tavan arasındaki çalışma esnasında zemine düşerek ölen işçi son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da alışveriş merkezinin tavan arasında çalışırken zeminin çökmesi sonucu düşerek hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya'da yer alan bir AVM'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makine bakım personeli Sezer Pekruh (50), AVM'nin tavan arasında çalışırken zeminin çökmesi sonucu yürüyen merdivenlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Pekruh, nakledildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumundaki cenazesi incelemelerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pekruh için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Pekruh'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

AVM\'de Çökme: İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Alışveriş, İş Kazası, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AVM'de Çökme: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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