Bolu'da bulunan 14 Burda AVM'de skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; kadınlar tuvaletine giren 40 yaşındaki C.A. cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.
Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › AVM'de Gizlice Görüntü Almaya Çalışan Şahıs Darp Edildi - Son Dakika
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