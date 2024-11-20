AVM'de Köpek Kavgası: Güvenlik Görevlisi Isırdı - Son Dakika
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AVM'de Köpek Kavgası: Güvenlik Görevlisi Isırdı

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Bursa'da AVM'de köpekle içeri giremeyenler arasında çıkan kavgada güvenlik, müşteriyi ısırdı.

20.11.2024 09:36
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Alışveriş merkezinde köpek kavgası... Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı

Marka AVM'de kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlikle tekme tokat kavga etti, bacağından ısırıldı

Yumrukların konuştuğu kavga kamerada

BURSA - Bursa'da Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'ne kız arkadaşıyla gezmeye gelen kişi, kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle kavga etti. Tarafların tekme tokat kavgası kameraya yansırken, güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı. İki taraf da polis merkezinde barışarak birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı. Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı. O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVM\'de Köpek Kavgası: Güvenlik Görevlisi Isırdı
Kaynak: İHA

Alışveriş, Hayvanlar, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kavga, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AVM'de Köpek Kavgası: Güvenlik Görevlisi Isırdı - Son Dakika

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