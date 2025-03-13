AVM'de Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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AVM'de Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İzmir'deki bir AVM'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki Elif'e saldırdığı anlar kamerada görüntülendi.

13.03.2025 19:10
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AVM'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki çocuğa saldırı anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi'nde annesi ile alışverişe gelen 3 yaşındaki Elif'e, sahipsiz bir köpeğin saldırdığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesinde bulunan Hiltown AVM'deki H&M mağazası içerisinde meydana geldi. AVM'ye giden Esra Erdoğan ve 3 yaşındaki kızı Elif Dua Alpaydın mağazaya girdi. Bu esnada Elif Dua, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeğin yanına gitti. Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi. Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı. Büyük korku yaşayan ve köpek saldırısına yaralanan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile sahipsiz köpeği barındıran Hiltown AVM ve H&M mağazasından şikayetçi oldu.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde annesi, halası ve kuzeniyle birlikte mağazaya giren 3 yaşındaki Elif'in köpeğin bulunduğu koltuğa geldiği, köpeğin bir anda küçük çocuğa saldırarak yüzünü ısırdığı ve anne Esra Erdoğan'ın kızını köpekten kurtardığı anlar yer aldı.

"AVM yönetimi ve mağaza suçu birbirine atıyor"

Konuyla ilgili AVM yönetimi ve mağaza yönetiminin suçu birbirlerine attıklarını belirten ailenin avukatı Hakan Turan, kamera görüntülerinde kızın köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığının apaçık ortada olduğunu belirtti. Avukat Turan, "Müvekkillerim 2 Mart tarihinde AVM'ye gittiklerinde bir mağazaya giriyorlar ve mağazada bulunan köpeğin yanına gidiyor. Kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere köpeğe hiç bir hamle yapmayan küçük çocuk, köpek tarafından saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırı sonucu kızımız yüzünden ve kafasından yaralandı; ısırık izleri de mevcut. Biz bu konuyla ilgili hızlı bir aksiyon gösterip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamera görüntülerinde müvekkilimin kızının köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığı apaçık ortadadır. Ancak dosyadaki ifadelerde, AVM yönetimi ve mağaza yönetimi suçu birbirine atmakta. Mağaza kendi gözetimi altında bir köpek olmadığını söylüyor ancak köpeğin uzun bir süredir orada barındırıldığını görüyoruz. AVM yönetimi ise 'Mağaza tarafından bildirim yapılmış olsaydı, biz bu köpeği dışarı alırdık' diyor. Buradaki sorumluluk hem AVM yönetimi, hem mağaza yönetimi hem de ilgili kamu kuruluşlarındadır. Bu olay ilk haber haline geldiğinde müvekkilimin ailesine karşı sosyal medyada da ciddi bir saldırı oldu. Bu işin kasıtlı yapıldığına dair iddialar, 'Çocuğun orada ne işi var' gibi söylemler mevcuttu. Hayvanlar da bizim canımız, onlara da sahip çıkmalıyız ama, bunun doğru bir şekilde olması kanaatindeyiz. İlgili kamu kuruluşlarının bu konuda tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün çocuğumuz ufak çiziklerle kurtuldu ama daha kötü şeyler de olabilirdi. Biz bu olayın adli yönden takipçisiyiz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Alışveriş, Karşıyaka, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AVM'de Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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