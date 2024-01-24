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Avrupa Birliği Tarım Politikalarına Karşı Çiftçilerin Protestosu - Son Dakika
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Avrupa Birliği Tarım Politikalarına Karşı Çiftçilerin Protestosu

Fransa'dan yola çıkan ve Avrupa Birliği'nin tarım politikalarından şikayetçi olan çiftçiler, Avrupa Parlamentosu önünde protesto düzenledi. Çiftçiler, AB'nin doğanın korunması ve tarımsal üretimde yeni sınırlamalar öngören planına karşı tepkilerini dile getirdi. Protestoya katılan çiftçiler, sıkılaşan tarımsal üretim kriterlerinin haksız rekabet yaratmasına ve dış ülkelerin tarım ürünleriyle rekabet edememelerine neden olduğunu belirtti. Çiftçiler, yöneticilere seslerini duyurmak için protesto düzenlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği Tarım Politikalarına Karşı Çiftçilerin Protestosu
24.01.2024 - 23:25,
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Fransa'dan yola çıkan ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarından şikayetçi olan çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde protesto düzenledi.

AB'nin doğanın korunması ve tarımsal üretimde yeni sınırlamalar öngören planına karşı Avrupalı çiftçilerin tepkisi büyüyor. Giderek daha sıkılaşan tarımsal üretim kriterlerine tepki gösteren çiftçiler, Fransa'dan yola çıkarak Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AP önünde protesto düzenledi. Polis, çiftçilerin traktörler ile AP binasının önüne kadar gitmesine izin vermedi. AP binasını önüne boğazından asılmış inek figürü getiren çiftçiler, sıkılaşma nedeniyle haksız rekabet altında ezildiklerini ifade ederek, dünyanın dört bir tarafından gelen tarım ürünleri ile rekabet edemediklerini belirtti.

"Burada bize gülen insan, yarın aç kaldığında kapımıza gelecek ama yiyecek hiçbir şey bulamayacak"

Protestoya katılan Fransız çiftçi Patrick Clogenson, "Ben köylüyüm ve sabrım kalmadı. Uymak zorunda olduğumuz kurallar, diğer taraftan sorumsuzca ithalat, bizimle dalga geçiyorlar. Her şeyi yasaklıyorlar. Yakında ürünlerimi korumak için hiçbir kimyasal madde kullanamayacağım. Burada bize gülen insan, yarın aç kaldığında kapımıza gelecek ama yiyecek hiçbir şey bulamayacak. Sabrımız taştı" dedi.

"Bizi her gün yasaklar ve kısıtlamalarla daha fazla engelliyorlar"

Gösteriye katılan François Leblanc ise yaptığı açıklamada, "Tam bir haksız rekabetin kurbanıyız. İthal edilen hiçbir ürüne kontrol yapılmıyor. Bizi ise her gün yasaklar ve kısıtlamalarla daha fazla engelliyorlar. İki kez cezalandırılıyoruz. Vergiler ve kesilen desteklere karşı gezegenin başka ucundan gelen ürünlere hiçbir vergi uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.

Seslerini yöneticilere duyurmaya çalışan çiftçiler, akşam saatlerine doğru olaysız bir şekilde dağıldı.

Avrupa'da bu ayın başından itibaren Almanya ve Fransa'da harekete geçen çiftçilere Belçika'dan da destek geldi. Belçikalı çiftçiler, gelecek hafta beş ayrı protesto hazırlığında olduklarını bildirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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