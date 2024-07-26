Avukat, Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medyada paylaştığı için yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avukat, Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medyada paylaştığı için yargılanacak

Mardin Barosu'na kayıtlı bir avukat, Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medya hesabında yayınladığı gerekçesiyle yargılanacak. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat için 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istiyor ve cezanın infaz edilene kadar kamu görevlerinden men edilmesini talep ediyor. Olayla ilgili dava, Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

26.07.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Barosu'na kayıtlı Avukat A.A., Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medya hesabında yayınladığı için yargılanacak. A. için 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteyen Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın cezası infaz edilene kadar kamu görevlerinden men edilmesini talep ediyor. Olay üzerine açılan dava, Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Mardin Barosu'na kayıtlı Avukat A.A. hakkında, Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medya hesabında yayınladığı gerekçesiyle dava açıldı. A. için 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteyen Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın cezası infaz edilene kadar kamu görevlerinden men edilmesini talep ediyor.

Verileri sosyal medya hesabından paylaştı

Dicle Elektrik'in 9 çalışanı, Avukat A.A. hakkında iftira suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Buna tepki gösteren A., sosyal medya hesabında çalışanların T.C. kimlik numaraları ve adreslerini içeren kişisel verilerini paylaştı. Söz konusu durum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırı olarak değerlendirildi.

10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 136/1, 137/1-b, 43, 53/1 maddeleri gereği "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve bu suçu zincirleme şekilde işlemekle suçlandığı belirtildi. İddianamede, A.'nın toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve kamu görevlerinden men edilmesi istendi.

Mahkeme soruşturmanın devam etmesine karar verdi

Savcılık, 18 Ekim 2021 tarihinde Dicle Elektrik çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunan A., sosyal medya hesabından tekrar kişisel verileri paylaştığını belirledi. İlk incelemede yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı verilmiş olsa da Mardin 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı kaldırarak soruşturmanın devam etmesine karar verdi.

Suçu zincirleme şekilde işledi

A., Facebook hesabından müştekilere ait T.C. kimlik numaraları ve adresleri içeren dilekçeyi paylaşarak suçu zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla hazırlanan iddianame, Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak kabul edildi. Davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asliye Ceza Mahkemesi, Sosyal Medya, Kızıltepe, Mardin, Dicle, Mahkeme, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukat, Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medyada paylaştığı için yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 15:45:49. #1.13#
SON DAKİKA: Avukat, Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medyada paylaştığı için yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement