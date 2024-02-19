Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

Avukat Feyza Altun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkın tepkisini çekti ve soruşturma başlatıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

19.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Avukat Feyza Altun, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun'a vatandaşlar tepki göstermiş, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan Altun gözaltına alındı. Altun sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Altun'un emniyete götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Feyza Altun, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:34:05. #1.13#
SON DAKİKA: Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement