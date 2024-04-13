Avustralya'da bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

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Avustralya'da polis, alışveriş merkezinde bugün meydana gelen bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısının saldırgan dahil 7'ye yükseldiğini teyit etti.

Polis konuyla ilgili bugün "Suçlu da dahil olmak üzere ölenlerin sayısı toplam yediye yükseldi" açıklamasını yaptı. Polis ayrıca basın toplantısı yapacaklarını belirterek "Polis Müdürü Karen Webb, bugün Sidney'in Doğu Banliyölerinde 6 kişinin ölümcül şekilde bıçaklanması ve bir adamın, polis tarafından vurulmasının ardından medyaya basın açıklaması yapacak" ifadelerini kullandı.