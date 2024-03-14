Avustralya'da Altın Madeninde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 29 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Avustralya'da Altın Madeninde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 29 İşçi Kurtarıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Ballarat kentindeki bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 29 işçi kurtarıldı. Göçük sırasında 28 işçi güvenli alana sığınırken, 21 yaşındaki bir işçi ise durumu ciddi olarak hastaneye kaldırıldı. Avustralya İşçi Sendikası, olayın önlenmiş olması gerektiğini belirterek şirkete dava açacaklarını ifade etti.

14.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Avustralya'da bir altın madende göçük meydana gelmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, birinin durumu ağır 29 işçinin kurtarıldığı belirtildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Ballarat kentindeki bir altın madeninde 30 işçinin bulunduğu alanda dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Madendeki işçilerden 29'u birkaç saat içinde kurtarılırken, 37 yaşındaki bir işçi maden girişine yaklaşık 3 kilometre mesafede kayaların arasına sıkıştı. Ekiplerin gece boyunca süren çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, göçük sırasında 28 işçinin güvenli alana sığınmayı başardığı ancak kayaların altında kalan ve durumu ciddi olan 21 yaşındaki bir işçinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"Kaza önlenmeliydi"

Avustralya İşçi Sendikası Genel Sekreteri Ronnie Hayden yaşanan olayın sarsıcı olduğunu ifade ederek, bu kazanın önlenmiş olması gerektiğini söyledi. Sendikanın şirkete dava açılması için çalışacağını belirten Hayden, sendika üyeleri ve yöneticilerinin öfkeli olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aralık 2023'te altın madeninin işletmesini devralan Victory Minerals tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda önceliğimiz işçilerimizin ve ailelerinin güvenliğidir" ifadesi kullanıldı.

Avustralya İşçi Sendikası, daha önce başka bir şirket tarafından işletilen madenle ilgili 2021'de güvenlik endişelerini dile getirmişti. Madende 2007 yılında meydana gelen göçükte 27 işçi mahsur kalmış, 5 saatlik bir kurtarma operasyonunun ardından işçiler madenden yara almadan çıkarılmıştı. - CANBERRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da Altın Madeninde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 29 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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