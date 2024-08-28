Avustralya'da Youtube Fenomeni Şantajcı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Avustralya'da Youtube Fenomeni Şantajcı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Avustralya'da Youtuber gibi davranarak genç kızlara şantaj yapan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, dünya çapında yüzlerce genç kıza cinsel eylemlerde bulunmaları için baskı yapmıştır. 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Rasheed'in kurbanlarının çoğu 16 yaşın altındadır.

28.08.2024 13:08
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Avustralya'da Youtube fenomeni gibi davranarak dünya çapında yüzlerce genç kıza kamera karşısında cinsel eylemlerde bulunmaları için şantaj yapan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da Youtuber gibi davranarak genç kızlara şantaj yapan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed bugün mahkemeye çıktı. Görüştüğü genç kızları kamera karşısında cinsel eylemlerde bulunmaları için zorlayan Rasheed 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kurbanlarının üçte ikisinin 16 yaşın altında olduğu Rasheed, mahkemede taciz ile ilgili 119 suçlamayı kabul etti. Rasheed, 2033 yılında şartlı tahliye için başvurabilecek.

"Çocukların aşırı korkularına rağmen şantaja devam etti"

Pert Mahkemesi'nde görülen davaya göre, 29 yaşındaki Rasheed'in ABD, İngiltere, Japonya ve Fransa'nın da bulunduğu 20 ülkeden 286 kişiyi "sevdiklerine müstehcen mesajlar ve görüntüler göndermekle" tehdit ettiği belirtildi. Rasheed 'in 15 yaşında Amerikalı bir Youtube fenomeni gibi davranarak hedefleriyle sohbet ettiği aktarıldı. Şantaja maruz kalan çocukların birçoğunun Rasheed'e intihara meyilli olduklarını söylediği, kurbanlardan birinin kendine zarar verdiğine dair Rasheed'e görüntüler gönderdiği bildirildi. Yargıç, Rasheed'in çocukların "bariz sıkıntılarına" ve "aşırı korkularına" rağmen şantaja devam ettiğini söyledi.

"Bu tür çevrimiçi sömürü yaşam boyu travmaya neden olur"

Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı David McLean mahkemede, "Bu adamın dünyanın dört bir yanındaki kurbanlarını ve onların yaşadıkları sıkıntı, aşağılanma ve korkuyu hiçe sayması, bu davayı Avustralya'da kovuşturulan en korkunç istismar davalarından biri haline getirmektedir. Bu tür çevrimiçi sömürü ve istismar yıkıcıdır ve yaşam boyu travmaya neden olur" dedi.

Öte yandan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, Perth parkında arabasında 14 yaşındaki bir çocuğa 2 kez cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle halihazırda 5 yıllık hapis cezasını çekiyor. - PERTH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da Youtube Fenomeni Şantajcı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Youtube Fenomeni Şantajcı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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