Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Sorrento Plajı açıklarında köpek balığı saldırısına uğrayan bir sörfçü yaşamını yitirdi. Saldırının ardından bölgede arama çalışmaları başlatılırken, yerel yönetim plajları kapatma kararı aldı.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde köpek balığı saldırısına uğrayan bir sörfçü yaşamını yitirdi. Sorrento Plajı açıklarında meydana gelen saldırının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, yetkililer plajları geçici olarak kapattı.

SORRENTO PLAJI'NDA KÖPEK BALIĞI DEHŞETİ

Olay, Batı Avustralya eyaletindeki Sorrento Plajı açıklarında meydana geldi. Batı Avustralya Polisi, bir sörfçünün köpek balığı saldırısına uğradığını ve ardından havadan ve denizden arama çalışması başlatıldığını açıkladı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından saldırıya uğrayan sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

PLAJLAR KAPATILDI

Popüler plajlardan biri olan Sorrento Plajı'ndaki saldırının ardından yerel yönetim, yetki alanındaki tüm plajların geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

HAZİRAN'DAN BU YANA 4'ÜNCÜ SALDIRI

Söz konusu olayın, haziran ayından bu yana Avustralya'da kayıtlara geçen 4'üncü köpek balığı saldırısı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Geraldton kentinde bir sörfçü saldırıya uğramış ve ayağını kaybetmişti. Mayıs ayında Perth yakınlarındaki bir ada açıklarında 38 yaşındaki bir kişi, haziran ayında ise Batı Avustralya'nın güney kıyıları açıklarında zıpkınla avlanan 35 yaşındaki bir kişi köpek balığı saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
Avustralya3. SayfaYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:31:17. #7.13#
SON DAKİKA: Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement