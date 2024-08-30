Avusturalya'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs Kırıkkale'de yakalandı

3.Sayfa

Avusturalya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan İnterpol aranan yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Avustralya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan İnterpol tarafından aranan H.C., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan denetimler sırasında gözaltına alındı. Avustralya uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRIKKALE