Ayakkabıların içinden 2,5 milyon liralık altın çıktı
KARS - Kars'ta piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan altın yakalandı. Kaçakçıların bu defaki yöntemi yine şaşırttı.
Kars polisi yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucu piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın şahısların ayakkabıları içinde bulundu. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu öğrenildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), kent merkezinde kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 şahıstan (2 şahıs Ermenistan uyruklu) ülkemize yasa dışı yollarla sokulan; 7 parça halinde toplam 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirilerek şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır". denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayakkabıların içinden 2,5 milyon liralık altın çıktı - Son Dakika
Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılması konusunda yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde paylaştı. Mart ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 16 çocuk tespit edildi ve İl Çocuk Kabul Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, çocukların ailelerine sosyal ve ekonomik destek sağlandı. Çocuk Koruma Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde tedbirler alınırken, dilencilik yapan ailelere idari para cezası kesildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık taraması, kültürel ve sportif faaliyetler gibi destek programları da uygulandı. Valilik, vatandaşlara duyarlılık ve destekleri için teşekkür etti.
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri gelmeden çekilen görüntülerde alevlerin apartmanı da etkilediği ve çevredekilerin çaresizce yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
Kocaeli'de 4 kişilik aile ve üniversitede memur olan komşularının, ihale yoluyla aldıkları ikinci el araçları ucuza sattıkları vaadiyle 18 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çanta çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı ve zanlıyı yakaladı. Çalınan altına ise henüz ulaşılamadı. Zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla, Suriye/Halep doğumlu A.H isimli şahıs, PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olma suçundan arananlar listesinde yer alması nedeniyle gözaltına alındı. Şüpheli, soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.9 kilometre derinliğinde meydana gelirken çevre illerden de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Bilecik'te seyir halindeki bir motosiklet, yayaya çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda Arif Koçer'in boğazı kesilerek öldürülmüş cansız bedeni bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ayda 603 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 94 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet ruhsatsız tüfek, 39 adet kurusıkı tabanca ve bin 859 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 751 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Toplamda 3 bin 305 kişi gözaltına alındı.
Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine neden olan oy yakma olayının görüntüleri ortaya çıktı.
Erzincan ve Bayburt'tan yola çıkarak Kilis'e gelen 2 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kilis'te 8 ayrı ilden toplanan 13 şüpheli, kepçe ile izinsiz kazı yaparken operasyon sonucu yakalandı. Şüpheliler, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz Kazı Yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?