Ayakkabısından dünyanın en pahalı kimyasalı çıktı, "Yolda buldum" dedi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte şüpheli görülen kişilere yönelik denetim yaptı.

AYAKKABININ İÇİNDE DÜNYANIN EN PAHALI KİMYASALI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 43 ABP 651 plakalı aracı durdurdu. Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7,15 gram kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi ele geçirildi.

DEĞERİ 70 MİLYON DOLAR

Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin (31) Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.

"YOLDA BULDUM" DEDİ

Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.