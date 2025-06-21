Ayakkabısından dünyanın en pahalı kimyasalı çıktı, "Yolda buldum" dedi - Son Dakika
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Ayakkabısından dünyanın en pahalı kimyasalı çıktı, "Yolda buldum" dedi

Ayakkabısından dünyanın en pahalı kimyasalı çıktı, "Yolda buldum" dedi
21.06.2025 15:14
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Kütahya'da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7.15 gram dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde "1 yıl önce yolda buldum" derken, altın aramada kullanılan radyoaktif elementin toplam değerinin 70 milyon dolar (Yaklaşık 2 milyar 780 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte şüpheli görülen kişilere yönelik denetim yaptı.

AYAKKABININ İÇİNDE DÜNYANIN EN PAHALI KİMYASALI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 43 ABP 651 plakalı aracı durdurdu. Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7,15 gram kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi ele geçirildi.

DEĞERİ 70 MİLYON DOLAR

Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin (31) Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.

"YOLDA BULDUM" DEDİ

Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaliforniyum, 3-sayfa, Plastik, Kütahya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayakkabısından dünyanın en pahalı kimyasalı çıktı, 'Yolda buldum' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Uuu bbb:
    Tayyip çöker şimdi 82 69 Yanıtla
  • 78908900:
    İkinçi /üçüncü kişiler ihbar etmiş olmalı 7.15 gr maddenin tesbit edilmesi zor . "İki kişinin bildiği sır değildir" boşa dememişler. 144 2 Yanıtla
  • Ebuturap:
    ya bırakın bu işleri ihbardır yoksa nerden bulacan onu 123 5 Yanıtla
  • Resul Ekrem Akalın:
    emniyeti personelini tebreik ediyorum. 56 18 Yanıtla
  • Önder Avaz:
    Durumundan şüphelinelen diye habermi olur istihbarat olmadan siz o maddeyi zor yakalarsınız böyle olaylar spontone gelişmez illa bir teknik takip vardır 17 0 Yanıtla
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