Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nin alt tarafında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

21.07.2024 19:41  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Tesisleri'nin alt tarafında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi ADÜ Sosyal Tesisleri alt bölgesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın sürekli yer değiştirmesi sebebiyle büyüyen yangına bölgeye gönderilen orman işçilerinin de desteğiyle karadan, Aydın Filo Komutanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerle de havadan müdahale edildi. Aytepe mevkiindeki yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere bölgedeki vatandaşlar da müdahale ederken, jandarma ve emniyete bağlı TOMA ve belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Olay yerine sevk edilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken, jandarma sosyal tesislerine kadar ulaşan alevlere müdahale eden 19 er dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 20:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement