Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Tesisleri'nin alt tarafında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi ADÜ Sosyal Tesisleri alt bölgesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın sürekli yer değiştirmesi sebebiyle büyüyen yangına bölgeye gönderilen orman işçilerinin de desteğiyle karadan, Aydın Filo Komutanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerle de havadan müdahale edildi. Aytepe mevkiindeki yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere bölgedeki vatandaşlar da müdahale ederken, jandarma ve emniyete bağlı TOMA ve belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Olay yerine sevk edilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken, jandarma sosyal tesislerine kadar ulaşan alevlere müdahale eden 19 er dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN