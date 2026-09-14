Aydın Bozdoğan'da alkollü işletmede silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişinin alkollü bir işletmede karşı karşıya gelmesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi, alkollü bir işletmede karşı karşıya geldiği silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çarşı Mahallesi'nde bulunan alkollü bir işletmede meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen H.T. ile O.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İşletmede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. İddiaya göre H.T., daha sonra aracından aldığı av tüfeğiyle havaya 2 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan O.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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