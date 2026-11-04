Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, din görevlilerinin köprü işlevi gördüğünü belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, din görevlilerinin köprü işlevi gördüğünü belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Bozdoğan\'da Kaymakam Sözen, din görevlilerinin köprü işlevi gördüğünü belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, İlçe Müftülüğünün Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı'nda Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen din görevlileriyle bir araya geldi. Sözen, din görevlilerinin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı'nda din görevlileriyle bir araya geldi. Din görevlilerinin toplumdaki önemli rolüne dikkat çeken Sözen, "Bulunduğunuz yerlerde devlet ile vatandaş arasında köprü görevi görüyorsunuz" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve güncel konuları değerlendirmek amacıyla Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı gerçekleştirildi.

Bahattin Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli katıldı.

Toplantıda din görevlilerine hitap eden Kaymakam Sözen, imam ve diğer din görevlilerinin yalnızca dini hizmetleri yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde toplumun önemli kanaat önderleri arasında yer aldığını vurguladı. Din görevlilerinin devlet ile vatandaş arasındaki iletişimde önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini belirten Sözen, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde de önemli sorumluluklar taşıdıklarını ifade etti.

Kaymakam Sözen, din görevlilerinin bulundukları bölgelerde vatandaşların sosyal, milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirilmesinde aktif rol almaları gerektiğine dikkat çekti. Toplumun farklı kesimleriyle sürekli iletişim halinde olan din görevlilerinin, dayanışma kültürünün yaşatılması ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi açısından önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca din görevlilerinin motivasyonlarının artırılması, idari ve mesleki konularda bilgi alışverişinde bulunulması ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi konuları değerlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile diğer kamu kurumlarından gelen güncel yazılar ve duyurular hakkında personele bilgilendirme yapıldı.

Kasım ayı personel toplantısı, din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerle tamamlandı.

Kaynak: İHA
Bozdoğan3. SayfaGüncelAydınYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Türkiye’nin nüfusu açıklandı 9 ayda dikkat çeken artış Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih 18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
13:18
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler’de kutladı Gece kulübüne gittiler
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:48:23. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, din görevlilerinin köprü işlevi gördüğünü belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android