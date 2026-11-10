Aydın Bozdoğan\'da park halindeki Tofaş otomobil yangında kullanılmaz hale geldi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Caddesi üzerinde park halindeki 09 B 2928 plakalı Tofaş otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.