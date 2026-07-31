Aydın Büyükşehir itfaiyesi 1 haftada 446 yangına müdahale etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Aydın'ın dört bir yanında yangınlara karşı kahramanca mücadelelerini sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yatırımları ile her geçen gün gücüne güç daha da katan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tüm imkanlarını sahada seferber ediyor, vatandaşların yanında oluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 23 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında il genelinde meydana gelen toplam 446 yangına kısa sürede müdahale etti.

Orman ve arazi yangınları başta olmak üzere tüm olaylara karşı 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olan Aydın İtfaiyesi, gece gündüz demeden olay noktalarına hızla ulaşarak yangınları kontrol altına alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine ilçesinde süregelen yangında olduğu gibi tüm ilçelerde yangınlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir kez daha tüm vatandaşları meydana gelebilecek yangınlara karşı daha da duyarlı olmaya davet etti ve "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İtfaiye ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında kahramanca mücadelelerini sürdürüyor. Yürekleri ağza getiren bu zor günlerde geceyi gündüze katan kahramanlarımıza minnettarız. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde yangınlara karşı duyarlı olmak büyük önem taşıyor. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için, kentimizde yaşayan tek bir cana zarar gelmemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.