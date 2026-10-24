Aydın Çine\'de üçüncü kattaki balkondan düşen 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Musluk Başı Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunan 8 yaşındaki D.K., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan D.K.'yı ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen D.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.