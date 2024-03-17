Aydın\'da 10 Metreden Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşen genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşında olduğu öğrenilen O.B. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Bölgeden geçen vatandaşlar gencin yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı gencin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN