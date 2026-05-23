Aydın\'da 100 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, IMEI kaydı bulunmayan 100 adet cep telefonu ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesindeki bir işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, IMEI kaydı bulunmayan toplam 100 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi A.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN
