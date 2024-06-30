Aydın'da 11 yıldır aranan şahıs İzmir'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 11 yıldır aranan şahıs İzmir'de yakalandı

Aydın\'da 11 yıldır aranan şahıs İzmir\'de yakalandı

Aydın jandarması tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, tüm akrabaları vefat eden ve herhangi bir fotoğrafı bulunmayan, hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile 11 yıldır aranan şahıs İzmir'de kıskıvrak yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uzun süredir devam eden çalışmaları sonucunda, suç kaydı bulunan ve aranan şahsın İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı tespit edildi. Şahıs, sokakta yapılan kimlik kontrolünde yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

30.06.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın jandarması tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, tüm akrabaları vefat eden ve herhangi bir fotoğrafı bulunmayan, hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile 11 yıldır aranan şahıs İzmir'de kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince uzun yıllardır aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesinde 12 farklı suç kaydı bulunan, 'hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik' suçundan hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan E.Y.A. (75) isimli şahsın yakalanması amacıyla jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Tüm akrabaları vefat eden ve herhangi bir fotoğrafı bulunmaması sebebiyle araştırma çalışmaları derinleştirilen şahsın, İzmir'in Urla ilçesi Kalabak Mahallesi bölgesinde yaşadığı tespit edildi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yakalanması amacıyla profile uyan şahıslar araştırılırken, şahıs sokakta yapılan kimlik kontrolünde yakalanarak Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, Aydın, Urla, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 11 yıldır aranan şahıs İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
15:31 İzmir’de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
14:04 Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 19:35:56. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 11 yıldır aranan şahıs İzmir'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement