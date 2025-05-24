Aydın İzmir Otoyolu'nda devriye esnasında durdurulan araç içerisindeki 12 düzensiz göçmen ve 1 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca İzmir-Aydın Yolunun Germencik Gişeleri mevkiinde seyir halinde icra edilen devriye esnasında bir araç içerisinde 12 düzensiz göçmen 1 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör Ö.Ö. isimli şüpheli şahıs hakkında da adli süreç başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da 12 Düzensiz Göçmen ve Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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