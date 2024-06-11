Aydın'da 13 Bin 789 İnsan ve 3 Bin 387 Araç Sorgulandı, 28 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da polis ekipleri tarafından 3-9 Haziran tarihleri arasında 13 bin 789 insan ve 3 bin 387 araç sorgulanırken, 28 aranan şahıs da yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, il sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırdı. Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde, drone destekli çalışmalar yapılırken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yaptığı çarşı ve pazarlar, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından 3-9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalarda; 13 bin 789 şahıs ve 3 bin 387 araç sorgulandı. 28 aranan şahıs ve 1 hacizli yakalamalı araç yakalanırken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ekipler tarafından 573 olaya müdahale edilirken yapılan uygulamalarda da; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 28 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şahıstan toplam 3 gram uyuşturucu madde, ele geçirildi. Öte yandan Mobil PTS Sistemiyle de bin 212 araç sorgusunun yapıldığı öğrenildi. - AYDIN