Aydın'da 13 Uyuşturucu Kullanıcısına İşlem

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Aydın'ın üç ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 13 şahsa adli işlem başlatıldı.

Kuşadası, Nazilli, Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Yapılan çalışmalarda A.Ç., S.G., S.D.T, M.H., F.Ö, A.A, G.A, M.Y., H.A, B.E, E.K, H.Ç, H.F isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN