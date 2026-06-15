Aydın'da 134 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 134 Suçlu Yakalandı

Aydın\'da 134 Suçlu Yakalandı
15.06.2026 10:12
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Aydın'da yapılan çalışmalarda 134 aranan şahıs yakalandı, 36 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Aydın genelinde yapılan bir haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 134 şahıs yakalandı, 36 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 26 bin 970 şahıs sorgulanırken, 134 aranan şahıs yakalandı, 43 şahıs tutuklandı. Ayrıca 36 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında da 61 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 294 gram uyuşturucu madde, 6 bin 776 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 64 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 29 bin 399 araç sorgulanırken, 190 araç trafikten men edildi, 6 bin 851 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 134 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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