Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Olay, Danişment Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için mahalledeki dere yatağındaki suya giren 16 yaşındaki Ahmet Akdeniz bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkartılan Akdeniz ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Akdeniz'in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN